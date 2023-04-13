Гороскоп Водолей на 13 апреля 2023

Точный гороскоп на 13 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Водолей.



Гороскоп Водолей на 13.04.2023



Звезды не советуют Водолеям афишировать свои дела и планы, а также любые детали, способные выдать их тайные слабости. Не стоит полагаться даже на тех людей, что внушают доверие, великодушны, щедры и кажутся вам идеалом: однажды они могут выдать ваш секрет или добавить вам проблем своей непосредственностью. Лучше отменить необязательные поездки и контакты (Rambler/гороскопы).