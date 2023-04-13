Гороскоп Рыбы на 13 апреля 2023

Точный гороскоп на 13 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Гороскоп Рыбы на 13.04.2023



Рыбам стоит прислушиваться к своей интуиции: она подскажет правильный путь и момент, когда следует свернуть всю лишнюю активность. В этот день нежелательно решать ответственные финансовые задачи, не рекомендуются крупные спонтанные приобретения, вложения и валютные сделки, лучше не распоряжаться своим основным капиталом. Не стоит спешить с решением морально-этических головоломок (Rambler/гороскопы).