Гороскоп Телец на 14 апреля 2023

Точный гороскоп на 14 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.



Гороскоп Телец на 14.04.2023



Тельцы неравнодушны к социальным и профессиональным новостям. В них могут быть напрямую затронуты их интересы, например, карьерные. Это день неожиданных идей и непредсказуемых контактов. Возможен неурочный звонок от начальства, не исключается неожиданное дружеское предложение о заработке. Звезды напоминают о предварительном характере известий и советуют брать больше времени на раздумья (Rambler/гороскопы).