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Гороскоп Козерог на 14 апреля 2023



Точный гороскоп на 14 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.

Гороскоп Козерог на 14.04.2023

Козерогам имеет смысл следить за финансовыми новостями. Информированность в этой сфере поможет им избежать поспешных действий и ненужных экспериментов не только в материальных делах. Благодаря чтению новостных лент или общению с осведомленными друзьями они вовремя подкорректируют свои планы на свидание или отпуск, пересмотрят творческий проект или программу домашних преобразований (Rambler/гороскопы).









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    В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

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    В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

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    Кубок Гагарина ведет свою историю с 2009 года, когда в финале турнира определился первый обладатель трофея - казанский «Ак Барс».

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    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.









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