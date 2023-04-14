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Гороскоп Водолей на 14 апреля 2023



Точный гороскоп на 14 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Водолей.

Гороскоп Водолей на 14.04.2023

Водолеям нужно удержать душевное равновесие в неожиданной ситуации. Многие Водолеи создадут ее сами, например, своим новым оригинальным капризом или странным заявлением. Не исключено, что их слова шокируют близких или близкое окружение удивит их своими речами. Непредсказуем ход и результат совещаний. Нежелательно принимать важные решения, особенно о жилье, быте, коммуникациях и диете (Rambler/гороскопы).









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