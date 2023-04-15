Гороскоп Телец на 15 апреля 2023

Точный гороскоп на 15 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.



Гороскоп Телец на 15.04.2023



Этот день может предложить Тельцам тайные возможности, но звезды советуют подумать, прежде чем хвататься за мнимый шанс. Высока вероятность того, что предложение будет лестным, но не совсем подходящим, окажется несколько запоздалым, принесет скромную выгоду и в нагрузку дополнительные неудобства. Стоит подождать пару месяцев, чтобы вместо обходного пути к успеху выбрать рискованный, но открытый (Rambler/гороскопы).