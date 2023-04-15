Гороскоп Лев на 15 апреля 2023



Точный гороскоп на 15 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.



Гороскоп Лев на 15.04.2023



Львам желательно настроиться на коллективную волну и оставаться готовыми к общению. Этот день смягчит нервозность, даст надежду и поможет найти решение общими усилиями. Выйти из тупика поможет вмешательство покровителя издалека или другого влиятельного лица, в этом качестве могут выступить и сами Львы. В спорных случаях может помочь неформальная инстанция, например, товарищеский суд (Rambler/гороскопы).



















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