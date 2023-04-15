Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Гороскоп Лев на 15 апреля 2023



Точный гороскоп на 15 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.

Гороскоп Лев на 15.04.2023

Львам желательно настроиться на коллективную волну и оставаться готовыми к общению. Этот день смягчит нервозность, даст надежду и поможет найти решение общими усилиями. Выйти из тупика поможет вмешательство покровителя издалека или другого влиятельного лица, в этом качестве могут выступить и сами Львы. В спорных случаях может помочь неформальная инстанция, например, товарищеский суд (Rambler/гороскопы).









  • Гороскоп Овен на 15 апреля 2023
  • Гороскоп Козерог на 14 апреля 2023
  • Гороскоп Дева на 14 апреля 2023
  • Гороскоп Лев на 13 апреля 2023
    •




    Лига Европы по футболу 2022/2023: расписание и результаты матчей плей-офф

    Расписание плей-офф Лиги Европы 2023

    В плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2022/2023 принимали участие 24 команды.

    Расписание РПЛ 2022/2023, турнирная таблица, результаты чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Плей-офф НХЛ 2022/2023. Расписание и результаты Кубка Стэнли, пары первого раунда

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2023

    В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Плей-офф КХЛ 2022/2023. Расписание финала и результаты Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2023

    В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Матчи НХЛ сегодня, расписание НХЛ 2022/2023

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.









    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 14 апреля 2023
    Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 14 апреля 2023
    Где находится Калужская область на карте России, карта Калужской области с городами
    Ростов - Зенит 16 апреля: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
    Факел - Ахмат 16 апреля: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
    Оренбург - Локомотив 16 апреля: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
    Торпедо - Спартак 15 апреля: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
    Урал - ЦСКА 15 апреля: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
    Сочи - Краснодар 15 апреля: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
    Динамо - Пари НН 15 апреля: время начала, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru