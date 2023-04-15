Гороскоп Козерог на 15 апреля 2023

Точный гороскоп на 15 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на 15.04.2023



Звезды не готовы исполнять ключевые желания Козерогов, но не прочь сделать им один или два подарка. Этот день может мотивировать на внеплановый шопинг и принести хорошие покупки в дом. Может оказаться удачным выбор новинки или крупной вещи. Не исключены презенты от друзей и домочадцев. Может порадовать дружеская помощь в быту, поддержка от гостей или другой неожиданный момент (Rambler/гороскопы).