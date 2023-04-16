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Гороскоп Овен на 16 апреля 2023



Точный гороскоп на 16 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Овен.

Гороскоп Овен на 16.04.2023

Овнам лучше не афишировать свои планы, цели и контакты. Этот день может поставить акцент на секретности дел или на безопасности владений, склонить к тайным маневрам, домашним хлопотам, приватным беседам. Возможна временная нехватка средств. Не исключены препятствия к доверительному общению с женщинами. Утро может начаться с уныния или вялости, стоит дать себе больше времени на «раскачку» (Rambler/гороскопы).









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