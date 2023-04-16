Гороскоп Телец на 16 апреля 2023

Точный гороскоп на 16 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.



Гороскоп Телец на 16.04.2023



Для Тельцов этот день может начаться со скептичного взгляда в будущее. Звезды советуют не спешить с выводами на основе своих минутных ощущений и выждать несколько недель: возможно, мнение изменится. Это подходящий день для дружеского и профессионального общения, целевых поездок. Не самым плохим решением будет экономия, стоит воздержаться от лишних трат, особенно сделанных с расчетом на перспективу (Rambler/гороскопы).