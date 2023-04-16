Гороскоп Дева на 16 апреля 2023

Точный гороскоп на 16 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Дева.



Гороскоп Дева на 16.04.2023



Девы могут столкнуться с чужой скупостью на деньги или эмоции, но это их не обескуражит. У большинства Дев будет шанс «разговорить» нужного человека, внушить ему доверие и склонить к сотрудничеству. Многим Девам поможет в этом дружелюбная манера общения, проницательность и осведомленность о чужих тайнах. Не всегда стоит подключать симпатию и обаяние, особенно в профессиональных вопросах (Rambler/гороскопы).