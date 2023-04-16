Гороскоп Весы на 16 апреля 2023

Точный гороскоп на 16 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.



Гороскоп Весы на 16.04.2023



Звезды советуют Весам поставить на первое место рутинные плановые дела, а также здоровье: если оно внушает опасения, возможны минуты плохого самочувствия, уныние или другие неприятности. Для качественного выполнения работ с элементами обновлений и секретности могут требоваться надежные инструменты и квалифицированные помощники, если их нет, лучше обратиться в специализированнный сервис (Rambler/гороскопы).