Гороскоп Козерог на 16 апреля 2023

Точный гороскоп на 16 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на 16.04.2023



Звезды подсказывают, что это хороший день для целевых контактов и коротких командировок, но лучше составлять планы с запасом времени, так как возможны проблемы с оперативностью и желаемым комфортом. Вероятны задержки, заминки и отсрочки, не исключены опоздания. По пути можно столкнуться с печальной картиной или оказаться в заброшенном месте, навевающем не самые приятные воспоминания (Rambler/гороскопы).