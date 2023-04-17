Гороскоп Телец на 17 апреля 2023

Точный гороскоп на 17 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.



Гороскоп Телец на 17.04.2023



Звезды советуют Тельцам не менять взятый накануне темп и не заниматься активной корректировкой своих целей. Лучше не заключать быстрых соглашений, не давать обещаний. Выполнив необходимые дела, стоит свернуть суету, отдохнуть или максимально сбавить нагрузки. Это подходящий день для общения со старыми друзьями или с духовно близкими людьми, которые способны понять вас без лишних слов (Rambler/гороскопы).