Гороскоп Близнецы на 17 апреля 2023

Точный гороскоп на 17 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Гороскоп Близнецы на 17.04.2023



Близнецам стоит помнить, что сегодня им легко что-то забыть или перепутать, погнаться за миражом, неверно истолковать расстояние до поставленной цели или какой-то пункт правил. Может подвести мечтательность или рассеянность. Могут заблуждаться или отсутствовать нужные вам люди, начальство. Это не лучший день для начинаний, ответственных работ и собеседований, прохождения экзамена или проверки (Rambler/гороскопы).