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Гороскоп Рак на 17 апреля 2023



Точный гороскоп на 17 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рак.

Гороскоп Рак на 17.04.2023

Ничто не мешает Ракам действовать в согласии со своими духовными принципами, повинуясь чутью или читая «знаки свыше». Там, где молчат правила, они могут успешно задействовать свое воображение. Но запас их азарта и энергии в течение суток будет плавно снижаться, сменяясь рассеянностью или потребностью в отдыхе. В конце дня даже самым активным Ракам желательно расслабиться или сбавить темп (Rambler/гороскопы).









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