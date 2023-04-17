Гороскоп Рак на 17 апреля 2023

Точный гороскоп на 17 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рак.



Гороскоп Рак на 17.04.2023



Ничто не мешает Ракам действовать в согласии со своими духовными принципами, повинуясь чутью или читая «знаки свыше». Там, где молчат правила, они могут успешно задействовать свое воображение. Но запас их азарта и энергии в течение суток будет плавно снижаться, сменяясь рассеянностью или потребностью в отдыхе. В конце дня даже самым активным Ракам желательно расслабиться или сбавить темп (Rambler/гороскопы).