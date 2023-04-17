Гороскоп Лев на 17 апреля 2023

Точный гороскоп на 17 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.



Гороскоп Лев на 17.04.2023



Львы вплоть до ночи останутся повышенно впечатлительными, порой внутренне уязвимыми, слабыми и внушаемыми. Их хорошее или плохое настроение часто будет зависеть от успеха предпринятых тайных маневров и той степени защищенности, которой они располагают в данный момент. Эмоционально неустойчивым Львам придется бороться с мнительностью или оставаться жертвами своих непостоянных смутных чувств (Rambler/гороскопы).