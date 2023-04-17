Гороскоп Дева на 17 апреля 2023

Точный гороскоп на 17 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Дева.



Гороскоп Дева на 17.04.2023



Успехи Дев во многом зависят от их проницательности. Часто им придется искать путь в лабиринте чужого молчания, преодолевать чью-то холодность или угадывать чужие мотивы. Возможна идеализация других людей и иллюзия преодоления дистанции. Недавние договоренности лучше считать предварительными, в ближайшие недели в них вероятны уточнения. Нежелательно заключать союзы и договоры с нуля (Rambler/гороскопы).