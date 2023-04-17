Гороскоп Весы на 17 апреля 2023

Точный гороскоп на 17 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.



Гороскоп Весы на 17.04.2023



Весы могут оказаться в тонкой ситуации, требующей от них заботы, деликатности, молчания, уважения к чужим секретам или готовности кому-то сопереживать. Некоторые Весы будут сами нуждаться в уединении, скрытности, помощи или сочувствии. Возможно, придется заглянуть к врачу, позаботиться о близких или питомцах, проявить дополнительную снисходительность в адрес партнеров или подчиненных (Rambler/гороскопы).