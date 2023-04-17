Гороскоп Скорпион на 17 апреля 2023

Точный гороскоп на 17 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Гороскоп Скорпион на 17.04.2023



Звезды советуют Скорпионам доверять своей интуиции. Если она шепчет, что пора отдохнуть, стоит прислушаться к ней, взять перерыв в повседневной работе и устроить себе разгрузку. В ситуации, когда жаль ставить на паузу удачно пошедшее дело или когда вступил в силу дедлайн, лучше отдать предпочтение той части задач, что идет автоматически, допускает игру воображения и не требует лишней суеты (Rambler/гороскопы).