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Гороскоп Козерог на 17 апреля 2023



Точный гороскоп на 17 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.

Гороскоп Козерог на 17.04.2023

В этот день Козерогов может окружать таинственная обстановка, которая, в зависимости от их минутного настроения, может казаться им поэтичной, интригующей или подозрительной. Многое будет зависеть от того, насколько они уверены в своем окружении: домочадцах, партнерах, соседях. Не стоит вести деловые переговоры (особенно требующие жесткости и честности) и совершать целевые экспресс-поездки (Rambler/гороскопы).









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    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2023

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2023 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

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    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2023

    В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

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