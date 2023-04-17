Гороскоп Козерог на 17 апреля 2023

Точный гороскоп на 17 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на 17.04.2023



В этот день Козерогов может окружать таинственная обстановка, которая, в зависимости от их минутного настроения, может казаться им поэтичной, интригующей или подозрительной. Многое будет зависеть от того, насколько они уверены в своем окружении: домочадцах, партнерах, соседях. Не стоит вести деловые переговоры (особенно требующие жесткости и честности) и совершать целевые экспресс-поездки (Rambler/гороскопы).