Гороскоп Телец на 18 апреля 2023

Точный гороскоп на 18 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.



Гороскоп Телец на 18.04.2023



Тельцы могут стать свидетелями или участниками разных событий, от приятных до заряженных негативными эмоциями и опасных. Звезды советуют не ввязываться в чужие приключения, обходить стороной потенциально проблемные места и компании, аккуратнее выбирать маршрут, транспорт и попутчиков. Дополнительная осторожность не помешает Тельцам, находящимся вдали от дома, в гостях или в чужих краях (Rambler/гороскопы).