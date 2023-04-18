Гороскоп Близнецы на 18 апреля 2023

Точный гороскоп на 18 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Гороскоп Близнецы на 18.04.2023



Звезды рекомендуют Близнецам избегать спешки, особенно в погоне за престижем, ростом возможностей или будущей выгодой. Велика вероятность совершить стратегический промах, например, сгоряча включиться в проект, выработавший свой потенциал, напрасно вложить свои средства, потратить ресурсы и понести убытки. Обмениваться симпатиями и совершать небольшие сделки лучше в первой половине дня (Rambler/гороскопы).