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Гороскоп Рак на 18 апреля 2023



Точный гороскоп на 18 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рак.

Гороскоп Рак на 18.04.2023

Ракам желательно быть в хорошей форме - в зависимости от целей, моральной или физической. Приятные моменты дня могут пройти мимо них, зато острые наверняка заденут их интересы. Возможно, будет брошен вызов, обострится конкуренция, наступит решающая схватка за лидерство или «место под солнцем». Не исключены персональные разногласия с авторитетным лицом. Не стоит начинать сотрудничество (Rambler/гороскопы).









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