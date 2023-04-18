Гороскоп Лев на 18 апреля 2023

Точный гороскоп на 18 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.



Гороскоп Лев на 18.04.2023



Львы становятся смелее, так как яснее осознают свою юридическую или моральную правоту. От них потребуется финальный шаг в подтверждение их статуса. На этом пути возможны «подводные рифы». Многим Львам предстоит не спокойно почивать на лаврах, а защищать свои позиции или взгляды, рискуя открыть свои уязвимые места и ослабить эффект от победы. Чинить им тайные препятствия могут их близкие (Rambler/гороскопы).