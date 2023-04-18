Гороскоп Дева на 18 апреля 2023

Точный гороскоп на 18 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Дева.



Гороскоп Дева на 18.04.2023



Ситуации этого дня потребуют от Дев оперативности и решительности, а также, возможно, доли хитроумия. Не исключено, что именно сегодня судьба даст им шанс разрубить опасный «гордиев узел», положив конец утомительной кризисной полосе. Но им стоит помнить, что смелость, ловкость и авантюризм уместны лишь в действительно сложном нештатном случае. Не стоит начинать на такой волне новые важные дела (Rambler/гороскопы).