Гороскоп Весы на 18 апреля 2023

Точный гороскоп на 18 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.



Гороскоп Весы на 18.04.2023



Этот день способен добавить напряженности в отношения Весов с нужными им людьми. Не исключено обострение конкуренции, столкновение партнерских интересов или нагнетание проблем в браке. Союз может встать на грань разрыва. В такой ситуации Весы могут пустить в ход дипломатичность, обаяние, напомнить о своих правах или переждать бурю, но для начала им придется вооружиться олимпийским спокойствием (Rambler/гороскопы).