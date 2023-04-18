Гороскоп Скорпион на 18 апреля 2023

Точный гороскоп на 18 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Гороскоп Скорпион на 18.04.2023



Скорпионам вряд ли придется сидеть без дела. В течение дня будет расти список задач или объем нагрузок, возрастут суета и нервозность. Возможно, придется наверстывать упущенное, например, компенсировать вчерашний отдых. Добавить хлопот и поводов для разногласий может близкий дедлайн, требующий внимания питомец, побочная занятость. К рабочим моментам могут добавиться идейные размолвки (Rambler/гороскопы).