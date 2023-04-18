Гороскоп Козерог на 18 апреля 2023

Точный гороскоп на 18 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на 18.04.2023



Срочное внимание Козерогов может привлечь их дом, бизнес или семейное дело. Возможно обострение бытовых проблем или деловой конкуренции. Могут достигнуть пика идейные или территориальные разногласия, потребовать защиты личные владения. Многие Козероги окажутся на грани кризиса, стресса или скандала. Важно действовать быстро, но осмотрительно: есть риск травм. Не стоит начинать новые дела (Rambler/гороскопы).