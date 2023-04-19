Гороскоп Телец на 19 апреля 2023

Точный гороскоп на 19 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.



Гороскоп Телец на 19.04.2023



Тельцам лучше избегать лишних нагрузок и новых стартов: в эти сутки легко зайти в тупик или ухудшить самочувствие. Распирающей изнутри энергии стоит найти нейтральное применение. Заслуживает внимания не только событийная грань момента, но и его духовный и этический подтекст. Может оказаться поучительным чей-то пример. Важно сберечь ценное, но не «жадничать» и сбросить ненужный балласт (Rambler/гороскопы).