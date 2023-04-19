Гороскоп Весы на 19 апреля 2023

Точный гороскоп на 19 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.



Гороскоп Весы на 19.04.2023



События этого дня могут не касаться Весов напрямую, но непременно затронут их косвенно. Не исключается важный момент в брачном или деловом союзе, вызванный решением второй стороны. Индивидуальный успех маловероятен: любой результат - плод совместных идей либо очевидного чужого лидерства. Быть в центре внимания, принимать удары и пожинать лавры чаще предстоит партнеру (или сопернику) (Rambler/гороскопы).