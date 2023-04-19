Гороскоп Скорпион на 19 апреля 2023

Точный гороскоп на 19 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Гороскоп Скорпион на 19.04.2023



Скорпионов может ждать кульминационный момент в сложном деле, в ходе учебы, путешествия или исцеления. В фокус внимания может попасть персона врача, коллеги, подчиненного, заказчика или даже питомец. Не придется скучать, но не будет и полного комфорта. Добавится хлопот или моральных нагрузок. В некоторых случаях возможен кризис: обострение заболевания, вспышка конкуренции или ссоры (Rambler/гороскопы).