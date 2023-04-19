Гороскоп Козерог на 19 апреля 2023

Точный гороскоп на 19 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на 19.04.2023



Для Козерогов это напряженный и ответственный день, если они завершают значимый этап в своих домашних делах, претендуют на сохранение своего авторитета в семье или в близком кругу, на ту или иную территорию или на моральную правоту. Успех не достанется им даром, особенно, если им кто-то противостоит и интригует против них. Не исключен стресс. Звезды советуют заниматься лишь самыми важными делами (Rambler/гороскопы).