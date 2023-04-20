Гороскоп Близнецы на 20 апреля 2023

Точный гороскоп на 20 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Гороскоп Близнецы на 20.04.2023



Близнецам не помешает заново оценить круг своих дружеских связей, материальную базу, систему питания и уровень скрытых рисков: от этого может зависеть их комфорт, привлекательность или достаток в ближайшие недели. Если новый поворот событий внушает опасения, старайтесь не паниковать: в долгосрочной перспективе это скорее поддержка, чем препятствие, хотя сейчас вам может казаться иначе (Rambler/гороскопы).