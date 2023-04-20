Гороскоп Лев на 20 апреля 2023

Точный гороскоп на 20 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.



Гороскоп Лев на 20.04.2023



Этот день может повлиять на материальные и профессиональные планы Львов, а также на их отношения с отдельными людьми или целыми группами. На горизонте может появиться новый босс, новая должность или новая сложность в общении. Опасно начинать новый проект или контакт с выраженной неприязни, но не будет лишней доля недоверия, осторожность, проверка. Важно не давать повода для вражды и манипуляций (Rambler/гороскопы).