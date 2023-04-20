Гороскоп Дева на 20 апреля 2023

Точный гороскоп на 20 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Дева.



Гороскоп Дева на 20.04.2023



Этот день намекает Девам на близкие улучшения в их делах, но одновременно указывает им на возможные побочные эффекты, связанные с авансами судьбы. Строя новые планы, важно видеть их «изнанку». Стоит оценить на предмет рисков и осложнений далекие путешествия, а также новые перспективы работы и лечения, особенно вдали от дома. Точкой опоры может стать профессиональный контракт или иной договор (Rambler/гороскопы).