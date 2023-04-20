Гороскоп Весы на 20 апреля 2023

Точный гороскоп на 20 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.



Гороскоп Весы на 20.04.2023



Звезды советуют Весам быть бдительнее и в каждой ситуации, включая любовную и финансовую, стараться вначале рассматривать неприятные коварные стороны: это поможет им вовремя увидеть ловушки и обойти их. Многие Весы начнут делать это автоматически, помня про свой прежний негативный или экспериментальный опыт. Лучше отложить на пару дней все начинания, кроме экстренных мер по необходимости (Rambler/гороскопы).