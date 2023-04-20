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Гороскоп Стрелец на 20 апреля 2023



Точный гороскоп на 20 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Стрелец.

Гороскоп Стрелец на 20.04.2023

Стрельцам этот день укажет на необходимость плотнее заняться практической стороной планов. Возможно, пора сменить работу, подыскать помощника по дому, обновить прежний штат, начать теснее контактировать с определенными службами или завести питомца. Стоит обратить внимание на здоровье: даже если оно не внушает опасений, имеет смысл подумать о режиме дня и о системной профилактике недомоганий (Rambler/гороскопы).









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