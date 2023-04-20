Гороскоп Козерог на 20 апреля 2023

Точный гороскоп на 20 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на 20.04.2023



Козерогам день поможет настроиться на новый продуктивный лад, но их настроение вряд ли окажется безоблачным. Его может омрачать их неуверенность в своих или чужих ресурсах, опасение или недоверие, тревога за детей или подопечных. Звезды советуют смотреть вперед с оптимизмом, так как добрые перемены не за горами. Спокойствия и уверенности добавит осторожность, привычка все проверять и планировать (Rambler/гороскопы).