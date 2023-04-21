Гороскоп Овен на 21 апреля 2023

Точный гороскоп на 21 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Овен.



Гороскоп Овен на 21.04.2023



Звезды советуют Овнам выбирать в качестве базовой стратегии основательность, практичность и отсутствие спешки. Стоит внимательнее отнестись к вопросам, возникшим в связи с материальными делами: для их прояснения может потребоваться несколько недель. Не помешает аккуратнее вести текущие расчеты и финансовую переписку, так как возрастает риск ошибок или обнаружения прежних погрешностей (Rambler/гороскопы).