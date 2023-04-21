Гороскоп Телец на 21 апреля 2023

Точный гороскоп на 21 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.



Гороскоп Телец на 21.04.2023



Тельцы нуждаются в общении, притоке информации или времени для размышлений. Новости этого дня будут часто напрямую касаться их интересов. Многие Тельцы сами станут вольными или невольными рупорами новостей и злободневных идей, могут быть для своего окружения «информационными центрами». Ответы на волнующие их вопросы найдутся не сразу. Может стать актуальной работа с черновиками, архивами (Rambler/гороскопы).