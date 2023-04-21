Гороскоп Близнецы на 21 апреля 2023

Точный гороскоп на 21 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Гороскоп Близнецы на 21.04.2023



Общительные и сообразительные Близнецы могут неожиданно оказаться тугодумами и начать чаще делать ошибки даже в самых простых занятиях. Погрешности и промахи особенно вероятны в сферах, связанных с материальными делами. Стоит быть внимательнее в процессе шопинга, в ходе общения и в коротких поездках. Лучше не спешить с изъявлением симпатий на словах, с любым выбором, вопросом и ответом (Rambler/гороскопы).