Гороскоп Лев на 21 апреля 2023

Точный гороскоп на 21 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.



Гороскоп Лев на 21.04.2023



Для Львов вплоть до ночи останутся актуальными превентивные меры осторожности в общении и поведении, особенно, если они вступают в новую должность или становятся публичными персонами. Им стоит аккуратнее вести себя на совещаниях и собеседованиях, не спешить с обещаниями и заявлениями. Звезды советуют повременить с подписанием договора, публикацией своих материалов и озвучиванием своего мнения (Rambler/гороскопы).