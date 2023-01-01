Гороскоп Весы на 21 апреля 2023

Точный гороскоп на 21 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.





Гороскоп Весы на 21 апреля



Внимание Весов привлекают вопросы, связанные с обновлениями, экспериментами или безопасностью. «Общим знаменателем» всех интересов может стать материальная тема, например, финансирование проекта. Не время для быстрых и окончательных решений. Стоит подойти аккуратнее к задаче размещения ресурсов на новых условиях, к выбору друга, представителя, спонсора, созаемщика, страховой организации (Rambler/гороскопы).