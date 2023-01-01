Гороскоп Скорпион на 21 апреля 2023

Точный гороскоп на 21 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.





Гороскоп Скорпион на 21 апреля



В этот день для Скорпионов может стать критически важным умение поддерживать диалог, прежде всего, слушать и слышать партнера, оппонента или аудиторию. Им придется аккуратнее высказывать замечания, избегая едких насмешек и психологического давления, чтобы не оттолкнуть от себя друзей или родных. Стоит помнить, что мнение собеседника в течение ближайших недель может смениться в отдельных деталях (Rambler/гороскопы).