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Гороскоп Стрелец на 21 апреля 2023



Точный гороскоп на 21 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Стрелец.

Гороскоп Стрелец на 21 апреля


Для Стрельцов этот день может пройти на фоне совещаний или исследований, служебной переписки или обсуждения новостей. Темой разговоров часто будут обновления, особенно, связанные с коммуникациями и программным обеспечением. Возможно, придется вернуть прежний тип связи или начать осваивать новый. Среди насущных проблем может оказаться запись к врачу, забота о питомце, поиск временного помощника (Rambler/гороскопы).









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