Гороскоп Козерог на 21 апреля 2023

Точный гороскоп на 21 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.





Гороскоп Козерог на 21 апреля



В этот день Козерогам не стоит уходить от общения: оно окажется продуктивным и поможет правильно поставить ключевые вопросы. Возможен важный разговор с другом, ребенком, любимым человеком или сотрудником. Прекрасные сутки для интеллектуальной работы, серфинга в Сети, изучения новостей и литературного творчества. Приветствуется возврат к старой оригинальной идее с целью ее пересмотра (Rambler/гороскопы).