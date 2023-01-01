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Гороскоп Рыбы на 21 апреля 2023



Точный гороскоп на 21 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рыбы.

Гороскоп Рыбы на 21 апреля


Для Рыб это информативный день. Он подходит для общения, поездок и обновления данных, помогает вернуться к отложенной хорошей идее. Возможны интересные сообщения в почте и познавательные встречи со старыми знакомыми. Рядовыми делами, не требующими обсуждения, лучше заняться утром, так как основная часть дня может быть целиком посвящена изучению новостей, контактам с друзьями или исследованиям (Rambler/гороскопы).









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