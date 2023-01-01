Гороскоп Близнецы на 22 апреля 2023

Точный гороскоп на 22 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Близнецы.





Гороскоп Близнецы на 22 апреля



Близнецам можно встать попозже – часиков в 12:00. Да-да, можно нежиться к кровати до последнего. Сон в этот день для вас – лучшее лекарство. Вы успели устать за эту неделю, и нужно зарядиться силами, чтобы двигаться вперед. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов советует пресекать любое манипулирование – сейчас вашей добротой могут воспользоваться (Rambler/гороскопы).