Гороскоп Весы на 22 апреля 2023

Точный гороскоп на 22 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.





Гороскоп Весы на 22 апреля



Весы мечтают на полную катушку, и это отлично – на их основе можно спланировать будущее. Но только не отрывайтесь от земли, пусть планы будут реалистичными. А вот воплощать из в жизнь здесь и сейчас – идея не из лучших. Стоит подождать хотя бы до завтра. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует не спорить с близкими, они могут обидеться до глубины души (Rambler/гороскопы).